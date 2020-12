Onde assistir ao vivo a Palmeiras x América-MG, pela semifinal da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite desta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (exceto RS), na TV aberta, além do SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x América-MG DATA Quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 LOCAL Allianz Parque - , BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Douglas Schengber da Silva (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes VAR: Rodolpho Toski (PR) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

ONDE VAI PASSAR?



busca a vantagem no primeiro jogo da semi da Copa do / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (exceto RS), na TV aberta, além do SporTV e Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter eliminado o Ceará nas quartas de final, o Palmeiras entra em campo com quatro desfalques certos: Felipe Melo, Wesley e Luan Silva, lesionados, além de Breno Lopes, que já atuou na pelo Juventude.

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira poderá reforçar a equipe com Alan Empereur, Patrick de Paula e Luiz Adriano.

Já o América-MG eliminou o nas quartas de final, e poderá ter o reforço de Zé Ricardo, recuperado de lesão.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Marcos Rocha) e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio (João Paulo); Flávio (Zé Ricardo), Geovane e Juninho; Felipe Azevedo, Rodolfo e Ademir.

A CAMPANHA DE PALMEIRAS E AMÉRICA-MG NA COPA DO BRASIL?

PALMEIRAS NA COPA DO BRASIL 2020

RB 1 x 3 Palmeiras - 29 de outubro de 2020

Palmeiras 1 x 0 RB Bragantino - 5 de novembro de 2020

Palmeiras 3 x 0 Ceará - 11 de novembro de 2020

Ceará 2 x 2 Palmeiras - 18 de novembro de 2020

AMÉRICA-MG NA COPA DO BRASIL 2020

-AP 1 x 1 América-MG - 5 de fevereiro de 2020

River-PI 1 (3) x (4) 1 América-MG - 26 de fevereiro de 2020

Ferroviária 0 x 0 América-MG - 11 de março de 2020

América-MG 1 x 0 Ferriviária - 25 de agosto de 2020

2 x 2 América-MG - 16 de setembro de 2020

América-MG 3 x 1 Ponte Preta - 22 de setembro de 2020

0 x 1 América-MG - 28 de outubro de 2020

América-MG 1 x 1 Corinthians - 4 de novembro de 2020

Internacional 0 x 1 América-MG - 11 de novembro de 2020

América-MG 0 (6) x (5) 1 Internacional - 18 de novembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 15 de novembro de 2020 Internacional 2 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x RB Bragantino Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 18h15 (de Brasília) América-MG x Palmeiras Copa do Brasil 30 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 América-MG 17 de novembro de 2020 América-MG 2 x 2 Série B 20 de novembro de 2020

Próximas partidas