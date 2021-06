Onde assistir ao vivo a Operário-PR x Cruzeiro, pela Série B?

Equipes entram em campo neste sábado (19), às 19h (de Brasília), em Ponta Grossa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro enfrenta o Operário na noite deste sábado (19), às 19h (de Brasília), no Germano Kruger, em duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão Série B, buscando mais uma vitória. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Operário x Cruzeiro DATA Sábado, 19 de junho de 2021 LOCAL Germano Kruger - Ponta Grossa, PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Henrique Schleich (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos (MS) e Cícero Alessandro (MS)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira (PR)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de um empate e uma vitória na Série B, o Cruzeiro viaja até Ponta Grossa de olho em mais três pontos para seguir subindo na tabela de classificação.

Após conseguir a primeira vitória na competição (bateu a Ponte Preta no meio da semana por 1 a 0), o técnico Mozart vem adotando mistério em relação a equipe titular, mas deve repetir a mesma formação da última rodada.

"Infelizmente eu não posso te dizer quem vai iniciar o jogo no sábado, tá muito cedo, muito recente. A gente precisa, nesses próximos dois dias, ver as condições físicas desses jogadores. Vou assistir os jogos do Operário com calma, porque a gente trabalha assim, um jogo de cada vez, tem que ser assim, qualquer campeonato. A Série B são jogos duro, estudar com calma o Operário. O Operário em casa também é um time muito forte. Nesses próximos dois dias ver a condição física dos nosso atletas e, aí sim, ver quem inicia sábado.", disse, após o jogo.

Já o Operário, com sete pontos, vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa por 1 a 0, e entra em campo defendendo invencibilidade de quase sete meses no Germano Krüger - a última derrota no estádio foi em novembro, para o América-MG. De lá para cá, o Fantasma registra 16 jogos, com 13 vitórias e três empates em casa.

"O Cruzeiro vem para cá não pensando em outro resultado a não ser a vitória, pela situação que estão na competição. E nos dá margem para encontrar espaços para produzir nosso jogo", disse Matheus Costa.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira; Flávio, Giovanni, Marcinho; Felipe Augusto, Bruno José, Rafael Sobis.

Provável escalação da Operário-PR: Thiago Braga; Alex Silva, Rodolfo Filemon (Fábio Alemão), Reniê e Djalma Silva; Rafael Chorão, Pedro Ken, Marcelo e Tomas Bastos; Rodrigo Pimpão e Ricardo Bueno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 Goiás Série B 13 de junho de 2021 Ponte Preta 0 x 1 Cruzeiro Série B 16 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Vasco Série B 23 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) CSA x Cruzeiro Série B 26 de junho de 2021 21h (de Brasília)

OPERÁRIO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 0 Operário Série B 13 de junho de 2021 Operário 1 x 0 Sampaio Corrêa Série B 16 de maio de 2021

