Onde assistir ao vivo a Olimpia x Internacional, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quinta (15), às 21h30 (de Brasília), em Assunção; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Olimpia x Internacional DATA Quinta-feira, 15 de julho de 2021 LOCAL Estádio Manuel Ferreira - Assunção, PAR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Patricio Lostau (ARG)

Assistentes: Julio Fernandez (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Eduardo Gamboa (CHI)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a vantagem para decidir a classificação às quartas de final da Liberta em casa / Foto: Ricardo Duarte - Internacional - Divulgação

O Fox Sports, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no Paraguai. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há cinco rodadas no Brasileirão (três empates e duas derrotas), o Internacional volta suas atenções para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Para o confronto, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com Taison, com problema no tornozelo direito. Gabriel Boschilia e Carlos Palacios disputam por uma vaga.

Já o Olímpia não entra em campo desde o dia 30 de maio, quando venceu o River Plate-PAR.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Boschilia (Palacios) e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Provável escalação do Olimpia: Alfredo Aguilar; Víctor Zalazar, Saul Salcedo, Antolin Alcaraz e Iván Torres; Alejandro Silva, Braian Ojeda, Edgardo Orzusa e Derlis González; Jorge Recalde e Isidro Pitta.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2021

INTERNACIONAL

Após encerrar a primeira fase na liderança do grupo B, com 10 pontos, o Internacional soma três vitórias, um empate e duas derrotas. Com aproveitamento de 55.6%.

Always Ready 2 x 0 Internacional - 20 de abril de 2021

Internacional 4 x 0 Deportivo Táchira - 27 de abril de 2021

Internacional 6 x 1 Olimpia - 5 de maio de 2021

Deportivo Táchira 2 x 1 Internacional - 11 de maio de 2021

Olimpia 0 x 1 Internacional - 20 de maio de 2021

Internacional 0 x 0 Always Ready - 26 de maio de 2021

OLIMPIA

O Olimpia avançou às oitavas de final da Copa Libertadores, após ter encerrado a primeira fase na vice-liderança do grupo B, com nove pontos. Em seis jogos, até o momento, foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

Deportivo Táchira 3 x 2 Olimpia - 20 de abril de 2021

Olimpia 2 x 1 Always Ready - 28 de abril de 2021

Internacional 6 x 1 Olimpia - 5 de maio de 2021

Always Ready 1 x 2 Olimpia - 13 de maio de 2021

Olimpia 0 x 1 Internacional - 20 de maio de 2021

Olimpia 6 x 2 Deportivo Táchira - 26 de maio de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 2 São Paulo Brasileirão 7 de julho de 2021 Grêmio 0 x 0 Internacional Brasileirão 10 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Juventude Brasileirão 18 de julho de 2021 20h30 (de Brasília) Internacional x Olimpia Libertadores 22 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

OLIMPIA

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Olimpia 6 x 2 Dep. Táchira Libertadores 26 de maio de 2021 River Plate Asunción Campeonato Paraguaio 30 de maio de 2021

Próximas partidas