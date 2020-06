Onde assistir ao vivo o Campeonato Carioca 2020?

A bola voltou a rolar no Rio de Janeiro, depois da longa paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus

Após o Campeonato Alemão, Italiano, Português, Espanho e Premier League, é a vez do Carioca retornar com os jogos ao vivo após o período de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. Faltando duas rodadas para o fim da , e lideram os seus respectivos grupos.

Após muitos impasses e discussões, com Fluminense e contrários ao retorno antes de julho, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ), anunciou a volta do futebol carioca, com os portões dos estádios fechados, neste primeiro momento.

Abaixo, a Goal mostra para você como assistir ao . Confira!

Onde assistir ao Campeonaro Carioca?

Com a exceção do Flamengo, que não obteve um acordo, a Globo detém os direitos dos outros 11 times que disputam a fase principal do Carioca, e realiza as transmissões na TV aberta, TV fechada, Pay-per-view e Globoesporte.com.

No último jogo da equipe de Jorge Jesus antes da paralisação do torneio em razão da pandemia do coronavírus, quando venceu a Portuguesa por 2 a 1, as duas partes entraram em acordo para transmissão no GloboEsporte.com e na Fla TV.

No entanto, o clube ainda não entrou em acordo com a Globo para a venda dos direitos de suas partidas pela competição.

Quando o Carioca retornou?



Foto: Getty Images

Enquanto e Flamengo lutaram para o retorno do Estadual, Fluminense e Botafogo são contra a volta em junho e podem não entrar em campo.

Apesar das indefinições dos rivais, o , na última quinta-feira (18), venceu o por 3 a 0, com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha.

