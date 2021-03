Onde assistir ao vivo a Novorizontino x São Paulo, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo neste sábado (13), às 16h30 (de Brasília), em Novo Horizonte; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Santos na tarde deste sábado (6), às 19h, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, antes da paralisação do futebol no estado. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Novorizontino x São Paulo DATA Sábado, 12 de março de 2021 LOCAL Estadio Jorjão - Novo Horizonte, SP, BRA HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Daniel Luis Marques e Alex Alexandrino

Quarto árbitro: Cesar Luiz de Oliveira

VAR: Adriano de Assis

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca mais uma vitória no Paulistão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado (12). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo B com sete pontos, o São Paulo vem de um empate e duas vitórias no Paulistão, e entra em campo contra o Novorizontino bucando mais um triunfo no estadual.

Para o duelo, o técnico Hernán Crespo fará mudanças no time titular.

Sem Wellington, Léo, Diego Costa, Arboleda, Luizão, Galeano e Igor Gomes, as novidades são as entradas de Luan e Rodrigo Freitas na defesa, enquanto no meio de campo Tchê Tchê e Rodrigo Nestor brigam por uma vaga.

📍 CT da Barra Funda



📍 CT da Barra Funda

Último treino antes do duelo com o Novo Horizontino 🔚#VamosSãoPaulo 🇾🇪

Do outro lado, o Novorizontino ainda não venceu no Paulista. São dois empates e uma derrota, amargando a última posição do grupo C.

Provável escalação do Novorizontino: Giovanni; Ricardo Luz, Bruno Aguiar, Edson Silva e Paulinho; Barba, Léo Baiano e Murilo Rangel, Roney, Guilherme Queiróz e Jenison.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Luan e Rodrigo Freitas; Igor Vinicius, Tchê Tchê (Rodrigo Nestor), Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

NOVORIZONTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 1 x 1 Novorizontino Paulista 2 de março de 2021 Inter de Limeira 1 x 0 Novorizontino Paulista 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Caetano x Novorizontino Paulista 21 de março de 2021 18h15 (de Brasília) Novorizontino x Ferroviária Paulista 24 de março de 2021 A definir

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 0 x 4 São Paulo Paulista 3 de março de 2021 São Paulo 4 x 0 Santos Paulista 6 de março de 2021

Próximas partidas