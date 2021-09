Onde assistir ao vivo a Noruega x Holanda, pelas Eliminatórias Europeias?

Equipes entram em campo nesta quarta (1), às 15h45 (de Brasília), em Oslo; saiba como acompanhar na internet

Holanda e Noruega se enfrentam na tarde desta quarta-feira (1), às 15h45 (de Brasília), no Ullevaal Stadion, em duelo válido pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no streaming da Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Com duas vitórias e uma derrota, as seleções somam seis pontos cada no grupo G, enquanto a Turquia lidera, com sete.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Noruega não terá o goleiro Rune Jarstein, com Covid-19, mas a estrela Martin Odegaard pode começar do lado direito do meio-campo.

Do outro lado, a Holanda tem como principal nome o zagueiro Virgil van Dijk, que jogará ao lado de Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij.

Provável escalação da Noruega: Nyland; Ryerson, Gregerson, Ajer, Meling; Odegaard, Thorsby, Berge, Hauge; Haaland, Sorloth.

Provável escalação da Holanda: Krul; De Vrij, Van Dijk, De Ligt; Dumfries, De Roon, De Jong, Wijnaldum, Blind; Weghorst; Depay.

Veja informações da partida! Jogo: Noruega x Holanda Quando e que horas? Quarta-feira, 1 de setembro de 2021, às 15h45 (de Brasília). Local: Ullevaal Stadion - Oslo, Noruega.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NORUEGA

JOGOS CAMPEONATO DATA Noruega 1 x 0 Luxemburgo Amistoso 2 de junho de 2021 Noruega 1 x 2 Grécia Amistoso 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Letônia x Noruega Eliminatórias 4 de setembro de 2021 13h (de Brasília) Noruega x Gibraltar Eliminatórias 7 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

HOLANDA

JOGOS CAMPEONATO DATA Macedônia do Norte 0 x 3 Holanda Eurocopa 21 de junho de 2021 Holanda 0 x 2 República Tcheca Eurocopa 27 de junho de 2021

Próximas partidas