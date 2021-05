Onde assistir ao vivo a Newcastle x Arsenal, pela Premier League?

Newcastle e Arsenal se enfrentam na manhã deste domingo (2), às 10h (de Brasília), em St. James' Park, em duelo válido pela 34ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

A Fox Sports, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste domingo (2). Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

Vindo de derrota para o Villarreal no primeiro jogo da semifinal da Liga Europa, o Arsenal volta suas atenções para a Premier League.

Alexandre Lacazette e Kieran Tierney estão perto de retornar de lesões, mas seguem como desfalques, enquanto Ceballos, suspenso para o jogo decisivo contra o Villarreal, entrará em campo neste domingo.

Já o Newcastle deve ter o retorno de Wilson no lugar de Joelinton

