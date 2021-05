Onde assistir ao vivo a Náutico x CSA, pela Série B?

Times entram em campo nesta sexta-feira (28), nos Aflitos, pela primeira rodada veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B, Náutico e CSA entram em campo nesta sexta-feira (28), nos Aflitos, a partir das 21h30 (de Brasília), em duelo que reúne campeões estaduais. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o duelo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Náutico x CSA DATA Sexta-feira 28 de maio de 2021 LOCAL Aflitos, Recife - PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de tarso Bregalda Gussen e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Quarto árbitro: Cesar Pereira Leite (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Duelo será nos Aflitos /Foto: Ciao Falcão/CNC

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitirão a partida desta sexta-feira (28). Na Goal , você também segue a partida em tempo real .

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

Após quebrar um tabu e faturar o Campeonato Pernambucano, agora o Náutico vira todas as suas atenções à Série B e quer aproveitar o mando de campo para conquistar a sua primeira vitória.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves, Hereda, Wagner, Camutanga, Bryan, Djavan, Rhaldney, Jean Carlos, Erick, Vinicius e Kieza.

CSA

Campeão alagoano, o CSA terá algumas mudanças na equipe para a sua estreia nesta sexta-feira. O volante Geovane é desfalque por suspensão, enquanto Gabriel e Bruno Mota estão com desgaste físico. quem também está fora é Dellatorre, que se recupera de lesão.

Confere as fotos do treino na manhã de hoje encerrando a preparação para a estreia na Série B, que acontece nesta sexta, contra o Náutico, na Arena Pernambuco. 🔵⚪️



📸 @oaugustoliveira pic.twitter.com/L9Oy9CxLf1 — CSA (@CSAoficial) May 27, 2021

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Norberto, Matheus Felipe, Lucão e Vitor Costa; Gabriel Tonini, Silas e Nadson; Aylon, Marco Túlio e Iury.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 (5) x (3) 1 Sport Campeonato Pernambucano 23 de maio de 2021 Sport 1 x 1 Náutico Campeonato Pernambucano 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Náutico Série B 7 de junho de 2021 20h (de Brasília) Guarani x Náutico Série B 11 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 (3) x (4) 1 CSA Campeonato Alagoano 22 de maio de 2021 CSa 0 x 0 CRB Campeonato Alagoano 15 de maio de 2021

Próximas partidas