Onde assistir ao vivo a Náutico x CSA, pela Série B?

Nos Aflitos, times se enfrentam nesta sexta-feira (29), pela 38ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca da última vaga disponível à primeira divisão, o CSA enfrenta o Náutico nesta sexta-feira (29), no estádio dos Aflitos, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x CSA DATA Sexta-feira, 29 janeiro de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos, Recife - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Quarto árbitro: Luciano Luís de Castro Sila (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Náutico cumpre tabela na última rodada ( Foto: Caio Falcão/CNC⁣)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

Sem grandes pretensões no campeonato após conseguir se livrar do rebaixamento, o Náutico entra em campo para cumprir tabela, mas também promete dificultar a vida do rival.

Provável escalação do Náutico: Anderson, Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga, Bryan, Rhaldney, Djavan, Jean Carlos, Kieza, Vinicius e Erick.

CSA

Ainda sonhando com o acesso, o CSA não depende apenas de si para subir à primeira divisão. O time alagoano não terá Luciano Castán e Rodrigo Pimpão. Por outro lado, Paulo Sérgio está confirmado no ataque.

Tarde de treino no CT Nelsão ⚽️



Finalizamos a nossa preparação em Maceió 🙅🏽‍♂️ na noite de hoje, viajaremos para Recife e daremos continuidade aos trabalhos 💪🏽



📷 @oaugustoliveira #CSAOficial #MaiorDeAlagoas #CampeonatoBrasileiro pic.twitter.com/psW4MT8IQP — CSA (@CSAoficial) January 27, 2021

Provável escalação do CSA: Matheus Mendes, Norberto (Rafinha), Cleberson, Rodolfo Filemon e Diego Renan; Geovane, Yago e Nadson; Gabriel, Bilu e Paulo Sérgio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Náutico Série B 24 de janeiro de 2021 Náutico 4 x 1 Oeste Série B 20 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A confirmar A confirmar A confirmar A confirmar

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 0 Moto Club Copa do Nordeste 26 de janeiro de 2021 CSA 1 Série B 22 de janeiro de 2021

Próximas partidas