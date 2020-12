Onde assistir ao vivo a Náutico x Brasil de Pelotas, pela Série B?

Partida será nesta quinta-feira (10), a partir das 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro , e de se enfrentam nesta quinta-feira (10), no estádio dos Aflitos, a partir das 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x DATA Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Último treino antes da partida contra o Brasil de Pelotas finalizado aqui no CT 🐭🇦🇹



📸 @caiofalcaofoto / CNC pic.twitter.com/NeNvDMKaAJ — Náutico (@nauticope) December 9, 2020

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na zona de rebaixamento, o Náutico quer aproveitar o fator casa para pontuar na Série B. O time pernambucano conta com o retorno de Camutanga, suspenso. Com isso, Rafael Ribeiro deve voltar para o banco de reservas.

Já o Brasil de Pelotas vem de goleada sofrida pelo na última rodada e agora precisa voltar a encontrar o caminho da vitória para seguir longe do Z-4.

Provável escalação do Náutico: Anderson; Hereda, Camutanga, Ronaldo Alves e Kevyn; Rhaldney, Djavan e Jean Carlos; Erick (Vinícius), Bryan e Paiva.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Rafael Martins, Rodrigo Ferreira, Leandro Camilo, Héverton, Alex Ruan, Sousa, Pablo, Matheus Oliveira, Matheusinho, Jarro Pedroso e Bruno José.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Náutico Série B 6 de dezembro de 2020 Náutico 2 x 0 Série B 1 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -SP x Náutico Série B 13 de dezembro de 2020 18h15 (de Brasília) x Náutico Série B 16 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília)

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 4 x 1 Brasil de Pelotas Série B 5 de dezembro de 2020 Brasil de Pelotas 0 x 0 Operário Série B 30 de novembro de 2020

Próximas partidas