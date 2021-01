Onde assistir ao vivo a Náutico x América-MG, pela Série B?

Times se enfrentam nesta terça-feira (12), nos Aflitos, às 19h15 (de Brasília), pela 34ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o nesta terça-feira (12), nos Aflitos, a partir das 19h15 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Se vencer, o Coelho garantirá o acesso à primeira divisão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x América-MG DATA Terça-feira, 12 janeiro de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos, Recife - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Andre da Silva Bitencourt (RS)

Quarto árbitro: Luciano Luís de Castro Silva (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Náutico luta contra o rebaixamento (Foto: Caio Falcão/CNC)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

QUAIS SÃO OS CANAIS DO SPORTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

Lutando para se manter distante da zona de rebaixamento, o Náutico quer aproveitar o fator casa para se impor diante do líder.

Semana iniciando com o nosso último treino antes do jogo de amanhã, contra o América-MG. 🐭🇦🇹



📸 @caiofalcaofoto / CNC pic.twitter.com/bzw59L8n2X — Náutico (@nauticope) January 11, 2021

Provável escalação do Náutico: Anderson, Bryan, Carlão, Camutanga, Igor, Rhaldney, Matheus Trindade, Jean Carlos, Vinicius, Keiza e Erick.

AMÉRICA-MG

O América-MG está a uma vitória do acesso à Série A do Brasileirão. E para o duelo desta terça-feira, o técnico Lisca deve mandar a campo o que tiver de melhor. No entanto, caso não vença, o Coelho precisa torcer por tropeços de Juventude e na rodada para pegar o elevador à primeira divisão com antecedência.

Provável escalação do América-MG: César; Leandro Silva, Wallace, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Matheus Frizzo, Fernando Neto e Thiago Lopes; Mateusinho (Ewandro) e Léo Ceará.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 1 Paraná 8 de janeiro de 2021 Confiança 2 x 0 Náutico Série B 4 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Náutico Série B 17 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília) Náutico x Oeste Série B 20 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 4 x 0 Série B 9 de janeiro de 2021 0 x 1 América-MG Série B 2 de janeiro de 2021

Próximas partidas