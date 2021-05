Onde assistir ao vivo a Náutico x Sport, pela final do Campeonato Pernambucano?

Equipes entram em campo neste domingo (23), às 16h (de Brasília), nos Aflitos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Náutico recebe o Sport na tarde deste domingo (23), às 16h (de Brasília), nos Aflitos, pela final do Campeonato Pernambucano. Como empataram em 1 a 1 no primeiro jogo, não há qualquer vantagem para qualquer dos lados. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (PE), na TV aberta, e no Premiere (para todo o Brasil), na TV fechada Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Sport DATA Domingo, 23 de maio de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Leão sonha com mais um título do Pernambucano / Foto: Divulgação Sport

A Globo (para PE), na TV aberta, e o Premiere (para todo o Brasil), na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

"Superior" ao Sport no primeiro jogo que terminou empatado em 1 a 1, o técnico Hélio dos Anjos não deve promover mudanças na equipe do Náutico para o confronto decisivo neste domingo.

Assim, Bryan deve seguir na lateral esquerda, enquanto Wagner Leonardo, permanece na zaga.

#DiaDeTimbu

🇦🇹 Náutico x Sport

🏆 Campeonato Pernambucano - Final

⏱ 16h

🏟 Aflitos

🎥Globo e Premiere

📢 #VamosVencerNáutico pic.twitter.com/ha83IVYYLy — Náutico (@nauticope) May 23, 2021

Já o Sport adota mistério para a final. No ataque, Umberto Louzer tem como principal dúvida Mikael e Santiago Tréllez. Mas o escolhido só será divulgado horas antes do jogo.

"Quem vai jogar já sabe. O atleta que irá jogar já sabe, tem treinado conosco. Eu por costume tenho passado isso até para que o atleta possa se preparar melhor e levar a campo aquilo que a gente espera dele. E aquilo que ele tem de potencial.", disse o treinador.

HOJE TEM SPORT. HOJE TEM FINAL! Dia de disputa de taça, jogo com raça e dedicação do começo ao fim. #EmBuscaDo43º 🏆



PEEEEELO SPORT NADAAAA? pic.twitter.com/v0IZackSnD — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 23, 2021

Provável escalação do Sport: Mailson; Patric, Maidana, Adryelson, Sander; Marcão, Júnior Tavares e Thiago Lopes; Neilton, Everaldo e Mikael.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 1 Santa Cruz Pernambucano 9 de maio de 2021 Sport 1 x 1 Náutico Pernambucano 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x CSA Série B 29 de maio de 2021 18h30 (de Brasília) Vitória x Náutico Série B 7 de junho de 2021 21h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Salgueiro Pernambucano 11 de maio de 2021 Sport 1 x 1 Náutico Pernambucano 16 de maio de 2021

Próximas partidas