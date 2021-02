Onde assistir ao vivo a Napoli x Juventus, pela Serie A italiana?

Clássico será neste sábado (13), em Nápoles, pela 22ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Napoli e Juventus fazem clássico neste sábado (13), no estádio Diego Armando Maradona, a partir das 14h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na TV fechada, e da plataforma Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real, clicando aqui.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Napoli x Juventus DATA Sábado, 13 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Diego Armando Maradona, Napoli - ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Em casa, Napoli quer se impor diante do rival (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na TV fechada, e da plataforma Estádio TNT Sports. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual o número do TNT Sports?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NAPOLI

O Napoli vem de tropeços nas últimas partidas e previsa vencer para seguir próximo do pelotão do G-6. Os napolitanos não terão Hysaj e Demme, lesionados, enquanto Koulibaly testou positivo para covid-19. Por outro lado, Fabian Ruiz cumpriu quarentena e pode iniciar entre os reservas.

Provável escalação da Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Rui; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

JUVENTUS

Já a Juventus quer o triunfo para seguir na luta pelo título italiano. A equipe de Pirlo deve seguir sem Bonucci e Arthur. Betancur, por sua vez, retorna após lesão. No ataque, Cristiano Ronaldo e Morata estão confirmados, enquanto Szczesny assume a meta da Velha Senhora.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 3 x 1 Napoli Coppa Italia 10 de fevereiro de 2021 Genoa 2 x 1 Napoli Serie A italiana 6 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Granada x Napoli Liga Europa 18 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília) Napoli x Benevento Serie A italiana 28 de fevereiro de 2021 14h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 0 Inter de Milão Coppa Italia 9 de fevereiro de 2021 Juventus 2 x 0 Roma Serie A italiana 6 de fevereiro de 2021

Próximas partidas