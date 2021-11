Onde assistir ao vivo a Milan x Porto, pela Champions League?

De olho na vice-liderança, o Porto visita o Milan nesta quarta-feira (3), San Siro, às 14h45 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo B da Champions League . A partida terá transmissão ao vivo do Space, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Porto DATA Quarta-feira, 3 de novembro de 2021 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Rossoneri precisam vencer para seguir com chances na UCL / Foto: Getty Images

O Space, na tv fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem pontuar na Champions League, o Milan precisa de uma vitória diante de sua torcida para seguir com chances, ainda que remotas, de avançar à próxima fase da competição europeia.

Florenzi, Castillejo, Rebic e Maignan seguem no departamento médico, enquanto Kessie retorna após cumprir suspensão.

Já o Porto quer somar pontos para seguir na briga pela vice-liderança do grupo.

A equipe portuguesa terá os desfalques de Uribe e Wendell nesta quarta-feira.

Provável escalação do Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Corona, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Oliveira, Grujic, Diaz; Evanilson, Taremi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 1 x 2 Milan Campeonato Italiano 30 de outubro de 2021 Milan 1 x 0 Torino Campeonato Italiano 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Inter de Milão Campeonato Italiano 7 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília) Fiorentina x Milan Campeonato Italiano 20 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 4 x 1 Boavista Campeonato Português 30 de outubro de 2021 Santa Clara 3 x 1 Porto Taça da Liga 26 de outubro de 2021

Próximas partidas