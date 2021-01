Onde assistir ao vivo a Milan x Juventus, pela Serie A italiana?

Rossoneri e Velha Senhora duela nesta quarta (6), às 16h45 (de Brasília), pela 16ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na Internet

Nesta quarta-feira (6), e fazem clássico que promete ser agitado no San Siro, a partir das 16h45 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da plataforma EI Plus. Aqui na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Juventus DATA Quarta-feira, 6 de janeiro de 2020 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Rossoneri entram em campo defendendo a ponta a tabela (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da plataforma EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MILAN

O Milan entra em campo defendendo a liderança do Campeonato Italiano e terá desfalques para o clássico. Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia e Saelemaekers seguem no departamento médico, enquanto Tonali está suspenso.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.

JUVENTUS

Do outro lado, a Juventus quer bater o rival para se aproximar na tabela. A Velha Senhora não terá Morata, lesionado, enquanto Alex Sandro testou positivo para covid-19. Por outro lado, Cuadrado e Rabiot voltam de suspensão..

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Cuadrado; McKennie, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Benevento 0 x 2 Milan 3 de janeiro de 2021 Milan 3 x 2 Serie A 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Serie A 9 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília) Milan x Torino Copa da 12 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 4 x 1 Serie A 3 de janeiro de 2021 Juventus 0 x 3 Serie A 22 de dezembro de 2020

Próximas partidas