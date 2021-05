Onde assistir ao vivo a Milan x Benevento, pelo Campeonato Italiano?

Equipes entram em campo neste sábado (1), às 15h45 (de Brasília), no San Siro: veja como acompanhar ao vivo na internet

O MIlan recebe o Benevento se enfrentam neste sábado (1), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Benevento DATA Sábado - 1 de maio de 2021 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Milan recebe o Benevento pela Serie A Italiana / Foto: Getty Images

O duelo italiano terá transmissão na internet pelo Estádio TNT Sports.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando para entrar no G-4 do Campeonato Italiano, o Milan busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas seguidas no torneio.

Para o confronto, Ibrahimovic retornar aos gramados, enquanto o jovem Daniel Maldini deve ser o único desfalque da equipe.

Já o Benevento, primeiro time na zona de rebaixamento, tem uma lista extensa de desfalques: Marco Sau, Daam Foulon, Gaetano Letizia, Alessandro Tuia e Gabriele Moncini.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 2 Sassuolo Serie A Italiana 21 de abril de 2021 Lazio 3 x 0 Milan Serie A Italiana 26 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Milan Serie A Italiana 9 de maio de 2021 15h45 (de Brasília) Torino x Milan Serie A Italiana 12 de maio de 2021 15h45 (de Brasília)

BENEVENTO

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 2 x 2 Benevento Serie A Italiana 21 de abril de 2021 Benevento 2 x 4 Udinese Serie A Italiana 25 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benevento x Cagliari Serie A Italiana 9 de maio de 2021 10h (de Brasília) Atalanta x Benevento Serie A Italiana 12 de maio de 2021 15h45 (de Brasília)

Montipo; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Lapadula, Gaich.