Onde assistir ao vivo a Melgar x Athletico-PR, pela Copa Sul-Americana?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), às 21h30, em Lima; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Athletico-PR visita o Melgar na noite desta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Lima, em duelo válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, buscando a liderança do grupo D do torneio. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Melgar x Athletico-PR DATA Terça-feira, 4 de maio de 2021 LOCAL Estádio Nacional do Peru - Lima, PER HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão busca a vitória fora de casa valendo a liderança do grupo D / Foto: Nelson Almeida/AFC/Getty

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na briga pela liderança do grupo D, o Athletico-PR, embalado com duas vitórias na Copa Sul-Americana, busca os três pontos fora de casa, contra o também invicto Melgar. Pelo saldo de gols, os peruanos ocupam a liderança do grupo D.

Para o confronto, o Furacão deve ter força máxima, apesar da maratona de jogos. O único problema da equipe é o atacante Carlos Eduardo, que sentiu um desconforto muscular.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Fernando Canesin e Leo Cittadini; Nikão, Renato Kayzer e Vitinho.

Provável escalação do Melgar: Cáceda; Ramos, Pereyra, Effio e Lea; Bordacahar, Arias, Orzán e Sánchez; Cuesta e Iberico.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Metropolitanos Copa Sul-Americana 28 de abril de 2021 Paraná 0 x 1 Athletico-PR Campeonato Paranaense 30 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Metropolitanos x Athletico-PR Copa Sul-Americana 11 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Athletico-PR x Melgar Copa Sul-Americana 19 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

MELGAR

JOGO CAMPEONATO DATA Melgar 2 x 0 Aucas Copa Sul-Americana 28 de abril de 2021 Binacional 1 x 1 Melgar Copa Movistar 1 de maio de 2021

Próximas partidas