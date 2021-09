Onde assistir ao vivo a Manchester United x West Ham, pela Copa da Liga Inglesa?

Equipes duelam nesta quarta-feira (22), no Old Trafford, pela terceira fase da competição; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Manchester United recebe o West Ham nesta quarta-feira (22), no Old Trafford, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Sports . Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x West Ham DATA Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Juan Mata deve receber chance entre os titulares / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pelo Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Manchester United deve poupar algumas peças para o duelo desta quarta-feira e deve entrar em campo com uma equipe alternativa.

Desta forma, nomes como Heaton e Mata devem ganhar uma oportunidade entre os titulares. O atacante Cristiano Ronaldo deve ficar de fora do time inicial.

Do outro lado, o West Ham deve atuar com o que tiver de melhor à disposição. A equipe contará com o retorno de Michail Antonio, que cumpriu suspensão no fim de semana.

Areola iniciará no gol, enquanto Declan Rice e Tomas Soucek podem começar no banco, com Noble e Kral no meio de campo.

Provável escalação do Manchester United: Heaton; Dalot, Bailly, Lindelof, Shaw; Van de Beek, Matic; Sancho, Mata, Lingard; Martial.

Provável escalação do West Ham: Areola; Fredericks, Dawson, Diop, Masuaku; Kral, Noble; Yarmolenko, Vlasic, Benrahma; Antonio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 1 x 2 Manchester United Premier League 19 de setembro de 2021 Young Boys 2 x 1 Manchester United Champions League 14 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Aston Villa Premier League 25 de setembro de 2021 8h30 (de Brasília) Manchester United x Villarreal Champions League 29 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 1 x 2 Manchester United Premier League 19 de setembro de 2021 Dínamo 0 x 2 West Ham Europa League 16 de setembro de 2021

Próximas partidas