Onde assistir ao vivo a Manchester United x PSG pela Champions League?

Partida é válida pela quinta rodada do grupo H; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem uma das partidas mais aguardadas desta quarta-feira (2), no Old Trafford, a partir das 17h (de Brasília), pela quinta rodada do grupo H da UEFA . A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x PSG DATA Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 LOCAL Old Trafford, Manchester - HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Manchester United vai em busca da vitória em seus domínios para ficar perto da classificação. Os Red Devils têm dúvidas para o duelo: De Gea, Martial, Lingard, Mctominay e Bailly, , enquanto Luke Shaw está lesionado. Alex Telles, no entanto, deve ficar à disposição de Solskjaer.

Já o PSG precisa ganhar para seguir dependendo apenas de si para avançar na competição. Os parisienses também têm problemas para o duelo. Draxler e Kehrer estão lesionados, enquanto Marquinhos é dúvida. No ataque, Neymar e Mbappé estão confirmados.

Provável escalação do Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, Matic, Van de Beek; Fernandes; Rashford, Cavani.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappe, Neymar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 3 Manchester United Premier League 24 de novembro de 2020 Manchester United 4 x 1 Istanbul Champions League 24 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester United Premier League 5 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasília) x Manchester United Champions League 8 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 2 28 de novembro de 2020 PSG 1 x 0 RB Leipzig Champions League 24 de novembro de 2020

Próximas partidas