Onde assistir ao vivo a Manchester United x Liverpool, pela Premier League?

Equipes duelam neste domingo (24), pela nona rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogaço pra quem é amante de futebol! Neste domingo (24), Manchester United e Liverpool entram em campo às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford, pela nona rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Liverpool DATA Domingo, 24 de outubro de 2021 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Red Devils buscam a vitória em casa casa / Foto: Getty Images

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Diante de sua apaixonada torcida, o Manchester United entra em campo buscando um triunfo para ganhar posições na tabela.

Os Red Devils têm dúvidas para o clássico: Rashford, Fred e Bruno Fernandes estão com problemas físicos. Por outro lado, Varane está fora.

Já o Liverpool quer manter invencibilidade na Premier League e continuar somando pontos, visando a liderança da competição.

O time de Jurgen Klopp segue sem poder contar com Thiago Alcantara e Harvey Elliott, enquanto Curtis Jones é dúvida.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 3 x 2 Atalanta Champions League 20 de outubro de 2021 Leicester 4 x 2 Manchester United Premier League 20 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Manchester United Premier League 30 de outubro de 2021 13h30 (de Brasília) Atalanta x Manchester United Champions League 2 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool Champions League 19 de outubro de 2021 Watford 0 x 5 Liverpool Premier League 16 de outubro de 2021

Próximas partidas