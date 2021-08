Onde assistir ao vivo a Manchester City x Norwich, pela Premier League?

Equipes duelam neste sábado (21), no Etihad Stadium, pela segunda rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda rodada da Premier League, o Manchester City recebe o Norwich neste sábado (21), no Etihad Stadium, a partir das 11h (de Brasília), em busca de sua primeira vitória na competição. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Norwich DATA Sábado, 21 de agosto de 2021 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Citizens buscam a primeira vitória em casa(Foto: Getty Images)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NORWICH

O Norwich iniciou a temporada perdendo em casa para o Liverpool e agora tem mais um gigante pela frente, agora longe dos seus domínios.

Sharpening up 🔧 pic.twitter.com/9JfQikACHL — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 19, 2021

A equipe não terá Byram, machucado, enquanto Hernandez, Hugill e Placheta são dúvidas. No ataque, Pukki está confirmado.

Provável escalação do Norwich: Krul; Aarons, Hanley, Gibson, Giannoulis; Lees-Melou, Gilmour, Rupp; Cantwell, Pukki, Rashica.

MANCHESTER CITY

Após estrear com derrota na Premier League, o Manchester City busca a sua primeira vitória na competição e quer aproveitar o fator casa para somar pontos.

O time segue sem poder contar com Phil Foden, lesionado. Por outro lado, Gundogan deve ser relacionado após um problema no ombro, assim como De Bruyne também pode fazer sua estreia nesta edição da competição.



Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Gundogan, Rodri; Mahrez, Grealish, Sterling; De Bruyne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NORWICH

JOGO CAMPEONATO DATA Norwich 0 x 3 Liverpool Premier League 14 de agosto de 2021 Newcastle 3 x 0 Norwich Amistoso 7 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Norwich x Bournemouth Copa da Liga Inglesa 24 de agosto de 2021 15h (de Brasília) Norwich x Leicester Premier League 28 de agosto de 2021 11h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 1 x 0 Manchester City Premier League 15 de agosto de 2021 Leicester City 1 x 0 Manchester City Supercopa Inglesa 7 de agosto de 2021

Próximas partidas