Onde assistir ao vivo a Manchester City x Newcastle, pela Premier League?

Duelo deste sábado (26) será às 17h (de Brasília) e é válido pela 14ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e duelam neste sábado (26), no Etihad Stadium, a partir das 17h (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão exclusiva do DAZN. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Newcastle DATA Sábado, 26 de dezembro de 2020 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



City quer engatar sequência de vitórias no campeonato(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Qual é o número do canal DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

O preço da mensalidade do DAZN reduziu de R$ 37,90 para R$ 19,90 até o início da 2020, com o principal objetivo a expansão no .

A data efetiva de redução da mensalidade está sujeita aos termos e condições da loja de aplicativo de terceiros escolhida pelo usuário.

A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir a Premier League, do Brasileiro, , Paulista sub-20, , , Fórmula 2 e Fórmula 3, torneios de tênis, boxe, entre outros eventos.

Além de um cardápio completo com as principais competições, o torcedor também terá acesso a séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Querendo encostar no G-6, o Manchester City quer aproveitar o fator casa para somar mais pontos na Premier League. Os Citizens têm apenas um desfalque para o duelo deste sábado: Eric Garcia, e todo o restante do elenco está à disposição do técnico Pep Guardiola.

'Tis the season... for training pics!



A fresh new set of shots on the way for you guys 💙



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/F6SKLGRKFk — Manchester City (@ManCity) December 23, 2020

Provável escalação da Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Mendy; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Jesus.

NEWCASTLE

Já o Newcastle ainda sente os baques da covid-19 no elenco e Lascelles e Saint-Maximin seguem se recuperando da doença, enquanto Schar e Manquillo devem cumprir quarentena. Já Federico Fernandez é dúvida devido a desgaste físico.

Provável escalação da Newcastle: Darlow; Yedlin, Hayden, Clark, Lewis; Almiron, Shelvey, Longstaff, Ritchie; Wilson, Joelinton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Manchester City Inglesa 22 de dezembro de 2020 0 x 1 Manchester City Premier League 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester City Premier League 28 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) x Manchester City Copa da Liga Inglesa 6 de janeiro de 2020 16h45 (de Brasília)

NEWCASTLE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Newcastle Copa da Liga Inglesa 22 de dezembro de 2020 Newcastle 1 x 1 Premier League 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas