Onde assistir ao vivo a RB Leipzig x Club Brugge, pela Champions League?

Equipes duelam nesta terça-feira (28), às 16h (de Brasília), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na internet

O RB Leipzig recebe o Club Brugge nesta terça-feira (28), às 16h (de Brasília), na RB Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League . A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max , novo serviço de streaming. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x Club Brugge DATA Terça-feira, 28 de setembro de 2021 LOCAL RB Arena, Leipzig - ALE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)

Assistentes: Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (ESL)

Quarto árbitro:Nejc Kajtazovic (ESL)

VAR: Paolo Valeri (ITA)

Assistente VAR: Maurizio Mariani (ITA)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A HBO Max, nova plataforma de streaming, é o serviço que vai transmitir o jogo desta terça-feira (28). Na Goal , o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Manchester City por 6 a 3 na primeira rodada da fase de grupos da Champions League, o RB Leipzig quer somar pontos em sua casa.

Para o duelo, Jesse Marsch, treinador da equipe, não deve contar, com Tyler Adamns, Dani Olmo, Marcel Halstenberg e Marcelo Sarancchi machucados, além do lateral Angeliño, que foi expulso no primeiro jogo.

🇪🇺🏆 #UCL -Modus 🔛



Und den Drive aus dem Hertha-Spiel haben wir offensichtlich in die neue Woche mitgenommen. 😁 #RBLCLU pic.twitter.com/iyzr1fc1lv — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 27, 2021

Já o Club Brugge, que conseguiu um ótimo resultado ao empatar com o PSG na primeira rodada, quer surpreender novamente para arrancar mais pontos de seus adversários.

Para este jogo, a equipe não deve contar com Ruud Vormer e Ruben Providence machucados.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Willi Orban, Josko Gvardiol; Mukiele, Haidara, Kevin Kampl, Laimer; Emil Forsberg, Nkunku e Yussuf Poulsen.

Provável escalação do Club Brugge: Mignolet; Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley Nsoki, Eduard Sobol; Kamal Sowah, Mats Rits, Éder Balanta, Noa Lang; Hans Vanaken e Charles de Ketelaere.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA FC Koln 1 x 1 RB Leipzig Bundesliga 18 de agosto de 2021 RB Leipzig 6 x 0 Hertha Berlin Bundesliga 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x VfL Bochum Bundesliga 2 de outubro de 2021 13h30 (de Brasília) Freiburg x RB Leipzig Bundesliga 16 de outubro de 2021 10h30 (de Brasília)

CLUB BRUGGE

JOGO CAMPEONATO DATA Charleroi 0 x 1 Club Brugge Campeonato Belga 18 de setembro de 2021 Club Brugge 1 x 1 Oud-Heverlle Leyven Campeonato Belga 24 de setembro de 2021

Próximas partidas