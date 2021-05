Onde assistir ao vivo a Manchester City x Chelsea, pela Premier League?

Clássico inglês será disputado neste sábado (8), às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Manchester City e Chelsea se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em duelo válido pela 35ª rodada da Premier League. O clássico também servirá como prévia da decisão da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Chelsea DATA Sábado, 8 de maio de 2021 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



City busca a vitória sobre o rival para confirmar o título do Inglês / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o PSG, que garantiu a classificação na final da Champions League 2020/21, o Manchester City volta suas atenções para a Premier League de olho no título inglês. Para isso acontecer, basta apenas vencer o Chelsea neste sábado.

Já os Blues venceram o Real Madrid e também estão confirmados na decisão da UCL, mas agora também focam no Inglês, uma vez que estão brigando pelo G-4. Atualmente, somam 61 pontos e estão invictos há quatro rodadas na PL: três vitórias e um empate.

O técnico Pep Guadiola segue sem contar com John Stones, que cumpre o seu terceiro jogo de suspensão após a expulsão contra o Aston Villa, enquanto Fernandinho deve aparecer no banco de reservas. Rodri deve ficar com a vaga.

Do outro lado, Tuchel pode poupar Thiago Silva e escalar Zouma na zaga do Chelsea.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Mendy; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Zouma, Rudiger, Christensen; James, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 0 Fulham Premier League 1 de maio de 2021 Chelsea 2 x 0 Real Madrid Champions League 8 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Arsenal Premier League 12 de maio de 2021 16h15 (de Brasília) Chelsea x Leicester City FA Cup 15 de maio de 2021 13h15 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 0 x 2 Manchester City Premier League 1 de maio de 2021 Manchester City 2 x 0 PSG Champions League 4 de maio de 2021

Próximas partidas