Onde assistir ao vivo a Lyon x PSG, pela Ligue 1?

Clássico será neste domingo (21), pela 30ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar ao vivo na internet

Clássico quente na Ligue 1! Neste domingo (21), Lyon e PSG se enfrentam às 17h (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, pela 30ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball App, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lyon x PSG DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Parc Olympique Lyonnais - Lyon, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Lyon quer vencer para tentar assumir a liderança /Foto: Getty

O aplicativo da OneFootball vai transmitir o jogo deste domingo, às 17h. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Lyon quer mostrar sua força no clássico e o técnico Rudy Garcia irá decidir momentos antes do duelo quem irá iniciar entre os titulares: Cherki ou Slimani.

O PSG tem apenas um desfalque para o duelo deste domingo: Neymar. O brasileiro segue se recuperando de lesão e não deve ir a campo. Por outro lado, o técnico Mauricio Pochettino tem praticamente toda a equipe à disposição e Mbappé deve liderar o time parisiense.

Provável escalação do Lyon: Anthony Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio, Aouar, Thiago Mendes, Lucas Paquetá, Cherki (Slimani), Toko-Ekambi e Memphis Depay.

Provável escalação do PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimbempe, Diallo, Leandro Paredes (Danilo Pereira), Verratti, Rafinha, Di Maria, Draxler e Mbappé.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 3 x 0 Lille Copa da França 17 de março de 2021 PSG 1 x 2 Nantes Ligue 1 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Lille Ligue 1 4 de abril de 2021 12h (de Brasília) Bayern de Munique x PSG Champions League 7 de abril de 2021 16h (de Brasília)

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA Reims 1 x 1 Lyon Ligue 1 12 de março de 2021 Lyon 5 x 2 Sochaux Copa da França 6 de março de 2021

Próximas partidas