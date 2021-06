Onde assistir ao vivo a Londrina x Botafogo, pela Série B?

Duelo será nesta quinta-feira (17), no estádio do Café, pela quarta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No estádio do Café, o Londrina recebe o Botafogo nesta quinta-feira (17), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Londrina x Botafogo DATA Quinta-feira, 17 de junho de 2021 LOCAL Estádio do Café, Londrina - PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Herman Brumel Vani (SP)

Quarto árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Fogão quer manter boa sequência na Série B / Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (17), às 19h (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Londrina entra em campo buscando sua primeira vitória nesta edição do campeonato e, em casa, vai tentar se impor diante do rival.

CONVOCADOS! 🦈💙📋



O técnico Roberto Fonseca relacionou 22 jogadores para o duelo contra o @Botafogo, pela 4ª rodada do @BrasileiraoB, nesta quinta (17), no Estádio do Café!



Confira os jogadores convocados: 👇

📲 https://t.co/zrUmGUPkMM#VamosPraCimaTubarão #LondrinaBotafogo pic.twitter.com/LuEQHQptqT — Londrina E C (@LondrinaEC) June 16, 2021

Invicto na Série B, com duas vitórias e um empate, o Botafogo conta com o retorno de Pedro Castro à equipe titular. Desta forma, Guilherme Santos deve ficar entre os reservas.

Em preparação para o duelo contra o Londrina, o Botafogo treina no Clube da AFML💪🏾🔥 AMANHÃ TEM!⚽️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/0dELtva9xQ — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 16, 2021

Provável escalação do Londrina: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e PV; Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio; Ronald, Chay e Navarro.

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e PV; Luís Oyama, Pedro Castro e Chay; Ronald, Rafael Navarro e Marco Antônio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LONDRINA

JOGOS CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Londrina Série B 13 de junho de 2021 Londrina 1 x 0 Operário Paranaense 9 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Londrina Série B 20 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Londrina x Náutico Série B 23 de junho de 2021 16h (de Brasília)

BOTAFOGO



Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 0 Remo Série B 13 de junho de 2021 Botafogo 2 x 0 Coritiba Série B 5 de junho de 2021

Próximas partidas