Onde assistir ao vivo a Lokomotiv Moscou x Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), às 14h55 (de Brasília), em Moscou; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a goleada aplicada sobre o Atlético de Madrid, o atual campeão Bayern de Munique enfrenta o na tarde desta terça-feira (27), às 14h55 (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do grupo A da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus e Facebook do Esporte Interativo. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Lokomotiv Moscou x de Munique DATA Terça-feira, 27 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Lokomotiv de Moscou - Moscou HORÁRIO 14h55 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do EI Plus e Facebook do Esporte Interativo, a partir das 14h55 (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYERN DE MUNIQUE

Atual campeão da Champions League e líder do grupo A, com três pontos, o Bayern entra em campo ainda sem contar com Serge Gnabry, com Covid-19, além de Alphonso Davies, com lesão de tornozelo. Lucas Hernandez deve seguir como seu substituto.

Leroy Sane é tratado como dúvida devido à recente lesão no joelho. Portanto, Corentin Tolisso deve retornar depois de cumprir suspensão na vitória sobre o .

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich, Tolisso, Goretzka; Muller, Lewandowski, Coman.

LOKOMOTIV MOSCOU

Já o técnico Nikolic não poderá contar com o meio-campista Dmitri Barinov com uma lesão no joelho, enquanto Stanislav Magkeyev, Slobodan Rajkovic e Vladislav Ignatyev são tratados como dúvidas.

Mais artigos abaixo

Na primeira rodada, o Lokomotiv empatou empatou por 2 a 2 com o , e aparece na vice-liderança, com um ponto conquistado.

Provável escalação do Lokomotiv Moscou: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus; Zhemaletdinov, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk; Smolov, Eder.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 4 x 0 Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 Bayern de Munique 5 x 0 Eintracht Budesliga 24 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Colônia x Bayern de Munique Budesliga 31 de outubro de 2020 11h30 (de Brasília) RB Salzburg x Bayern de Munique Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

LOKOMOTIV MOSCOU

JOGO CAMPEONATO DATA RB Salzburg 2 x 2 Lokomotiv Moscou Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 Lokomotiv Moscou 1 x 2 FC Rotor Volgogard 24 de outubro de 2020

Próximas partidas