Onde assistir ao vivo a Liverpool x Southampton, pela Premier League?

Liverpool e Southampton se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 16h15 (de Brasília), pela 35ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir a partida desse sábado (8). Na Goal, o torcedor pode acompanhar a partida em tempo real.

Por cabo:

Por satélite:

Ainda brigando por uma vaga na próxima Champions League, o Liverpool entra em campo pensando apenas na vitória contra o Southampton.

Para o confronto, o técnico Jurgen Klopp não tem novas preocupações e ainda conta com o retorno de Nat Phillips.

Já o Southampton conta com uma lista longa de ausentes, incluindo Ings, Romeu, Bertrand e Smallbone.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

🔴 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 🔴



Back in action, as we host @SouthamptonFC under the Anfield lights tonight 👊🔴 #LIVSOU pic.twitter.com/QOlXcCQIHk