Onde assistir ao vivo a Liverpool x Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League?

O Liverpool recebe o Real Madrid na tarde desta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal da UCL. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

O Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Depois da derrota por 3 a 1 no primeiro jogo, o Liverpool entra em campo precisando ganhar por 2 a 0 ou buscar um triunfo por três gols de vantagem se quiser ir à semifinal da Champions League.

Para o confronto decisivo, o técnico Jurgen Klopp continua sem os seus principais zagueiros Virgil van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip. Jordan Henderson também ficará de fora devido a lesão.

Up next, we welcome @realmadrid to Anfield ⚽️



A big second leg performance needed ✊🔴 pic.twitter.com/0omziu1iZW