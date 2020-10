Onde assistir ao vivo a Liverpool x Midtjylland, pela Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), às 17h (de Brasília), em Anfield; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando mais uma vitória na temporada, o Liverpool enfrenta o Midtjylland nesta terça-feira (27), às 17h (de Brasília), em Anfield, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da . A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e no streaming do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Midtjylland DATA Terça-feira, 27 de outubro de 2020 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e no streaming do EI Plus, a partir das 17h (de Brasília). Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real

Dividindo a liderança do grupo D com a , o Liverpool entra em campo buscando mais uma vitória na temporada após ter estreado com triunfo na Champions League sobre o por 1 a 0.

O técnico Jurgen Klopp deve seguir sem contar com Naby Keita, Joel Matip e Thiago Alcântara, enquanto Alisson estreia na UCL 2020/21.

Alisson joined Jürgen Klopp at today’s pre-match press conference and discussed a variety of topics, including his determination to practically halve his expected rehabilitation time...#LFC | #UCL — Liverpool FC (@LFC) October 26, 2020

Já o Midtjylland busca a recuperação após a goleada sofrida pela Atalanta por 4 a 0 na última semana.

A equipe dinamarquesa deve ter o retorno de Pione Sisto entre os titulares, enquanto Oliver Olsen e Kristian Riis seguem afastados.

Provável escalação do Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Promes; Neres, Tadic, Promes.

Provável escalação do Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MIDTJYLLAND

JOGO CAMPEONATO DATA Midtjylland 0 x 4 Atalanta Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 Brondby 2 x 3 Midtjylland Superliga Dinamarquesa 24 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nordsjaelland x Midtjylland Superliga Dinamarquesa 31 de outubro de 2020 12h (de Brasília) Midtjylland x Ajax Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Ajax 0 x 1 Liverpool Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 Liverpool 2 x 1 Premier League 24 de outubro de 2020

Próximas partidas