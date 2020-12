Onde assistir ao vivo a Liverpool x Ajax, pela Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1), às 17h (de Brasília), em Anfield; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança do grupo D, o Liverpool enfrenta o na tarde desta terça-feira (1), à 17h (de Brasília), em Anfield, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Ajax DATA Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo pelo TNT, na TV fechada, e no streaming do EI Plus, a partir das 17h (de Brasília). Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Vindo de derrota para o na última rodada da UCL, o Liverpool entra em campo pressionado por um resultado positivo para se manter na liderança do grupo D.

Mais times

Para o duelo, o técnico Klopp não poderá contar com Milner, com lesão no tendão, além de Thiago Alcantara e Alex Oxlade-Chamberlain.

Por outro lado, Salah, que foi substituído durante o empate com o Brighton em 1 a 1, na Premier League, retorna ao time titular.

Já o Ajax, com sete pontos, não deve ter Daley Blind, com lesão.

Apenas dois pontos separam as três primeiras equipes do grupo D da Liga dos Campeões, Liverpool, Ajax e Atalanta, enquanto o Midtjylland segue sem pontuar.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Provável escalação do Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Promes; Neres, Tadic, Promes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 2 Atalanta Champions League 25 de novembro de 2020 1 x 1 Liverpool Premier League 28 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Premier League 6 de dezembro de 2020 16h15 (de Brasília) Midtjyland x Liverpool Champions League 9 de dezembro de 2020 14h55 (de Brasília)

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Ajax 3 x 1 Midtjyland Champions League 25 de novembro de 2020 Emmen 0 x 5 Ajax 28 de novembro de 2020

Próximas partidas