Onde assistir ao vivo a Libertad x Santos, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana?

Times entram em campo nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Libertad se enfrentam na noite desta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe precisa de apenas um empate para avançar à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Libertad x Santos DATA Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Defensores del Chaco - Assunção, PAR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca a classificação na Sula/ Foto: Alexandre Schnaieder/Correspondente

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quinta-feira, em Assunção. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky 220 e 221 SD; 620 e 621 HD os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro 711, 712, 713 e 714



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1 em casa, o Santos entra em campo precisando de apenas um empate para seguir na Copa Sul-Americana. Quem vencer encara o Red Bull Bragantino.

Para o confronto decisivo, o técnico Fernando Diniz deve seguir sem contar com Marinho, com hematoma na coxa esquerda, e Vinicius Zanocelo, com lesão muscular na coxa direita.

Por outro lado, o zagueiro Danilo Boza, recuperado de lesão na coxa, retorna, e pode ser opção no banco de reservas.

Já o Libertad terá o fator casa para o segundo jogo, com até dois mil torcedores presentes no Estadio Defensores del Chaco.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Pirani; Marcos Guilherme e Lucas Braga.

Provável escalação do Libertad: Martín Silva; Camilo Mayada, Javier Báez, Alexander Barboza e Matías Espinoza; Héctor Villalba, Daniel Bocanegra, Lucas Sanabria e Bautista Merlini; Julio Enciso e Óscar Cardozo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Santos 2 x 1 Libertad Libertadores 12 de agosto de 2021 Fortaleza 1 x 1 Santos Brasileirão 15 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Internacional Brasileirão 22 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília) Athletico-PR x Santos Copa do Brasil 25 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

LIBERTAD

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Santos 2 x 1 Libertad Libertadores 12 de agosto de 2021 Libertad 3 x 3 12 de Octubre Campeonato Paraguaio 15 de agosto de 2021

Próximas partidas