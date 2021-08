Onde assistir ao vivo a Levante x Real Madrid, pela La Liga?

Duelo será neste domingo (22), em Valencia, pela segunda rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, Levante e Real Madrid entram em campo neste domingo (22), a partir das 17h (de Brasília), no Ciutat de Valencia. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Levante x Real Madrid DATA Domingo, 22 de agosto de 2021 LOCAL Ciutat de Valencia, Valencia - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 17h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

O Real Madrid vai em busca de sua vitória na La Liga neste domingo. Os Merengues seguem problemas para montar a equipe titular.

Isso porque Mendy, Cabellos, Kroos, Carvajal e Modric estão lesionados, enquanto Marcelo é dúvida. Desta forma, Alava pode atuar na lateral-esquerda.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Nacho, Militao, Alaba; Valverde, Casemiro, Isco; Bale, Benzema, Hazard.

LEVANTE

Após estrear com empate, o Levante entra em campo buscando somar os três pontos. O time não terá Postigo, Blesa e Gomez, machucados.

O time pode mudar sua formação e atuar no 3-4-4, com Roger Marti ao lado de Frutos e Morales no ataque.

Provável escalação do Levante: Fernandez; Coke, Rober, Duarte; Son, Campana, Melero, Clerc; De Frutos, Marti, Morales.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Alavés 1 x 4 Real Madid La Liga 14 de agosto de 2021 Real Madrid 0 x 0 Milan Amistoso 8 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Betis x Real Madrid La Liga 28 de agosto de 2021 17h (de Brasília) Real Madrid x Celta de Vigo La Liga 12 de setembro de 2021 A confirmar

LEVANTE

JOGO CAMPEONATO DATA Cádiz 1 x 1 Levante La Liga 14 de agosto de 2021 Elche 1 x 2 Levante Amistoso 7 de agosto de 2021

Próximas partidas