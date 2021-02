Onde assistir ao vivo a Levante x Atlético de Madrid, pela La Liga?

Em Valencia, times duelam nesta quarta-feira (17), em jogo atrasado válido pela 2ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quarta-feira (17), Levante e Atlético de Madrid se enfrentam no estádio Ciutat de Valencia, a partir das 15h (de Brasília). em jogo atrasado válido pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Levante x Atlético de Madrid DATA Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 LOCAL Ciutat de Valencia, Valencia - ESP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Atlético de Madrid quer vencer para seguir com boa vantagem na liderança / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal , o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LEVANTE

No meio da tabela, o Levante quer o triunfo em casa para alcançar melhores posições no campeonato. O time não poderá contar nesta quarta-feira com Campana, Vukcevic e Melero, lesionados. Já Fernandez está de volta, enquando Cardenas é dúvida.

Provável escalação do Levante: Fernandez; Miramon, Duarte, Vezo, Clerc; Rochina, Radoja, Malsa, Morales; Roger, Leon.

ATLÉTICO DE MADRID

Já o Atlético de Madrid lidera a La Liga e quer ampliar a folga sobre os seus principais rivais. No entanto, o time sofre com surto de covid-19 e João Félix, Dembele, Lemar e Herrera estão fora do jogo. Além disso, Trippier está suspenso e Gimenez, é dúvida por causa de problemas físicos.

Provável escalação do Atlético de Madrid: JOblak; Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Saul, Kondogbia, Koke, Carrasco; Suarez, Correa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LEVANTE

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 0 x 1 Osasuna La Liga 14 de fevereiro de 2021 Athletic Bilbao 1 x 1 Levante Copa do Rei 11 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x Levante La Liga 20 de fevereiro de 2021 12h15 (de Brasília) Levante x Athletic Bilbao Copa do Rei 26 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 1 x 2 Atlético de Madrid La Liga 13 de fevereiro de 2021 Atlético de Madrid 2 x 2 Celta La Liga 8 de fevereiro de 2021

Próximas partidas