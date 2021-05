Onde assistir ao vivo a LDU x Flamengo, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Quito; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e LDU se enfrentam na noite desta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Quito, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, valendo a liderança do grupo G do torneio. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (para todo o Brasil, exceto o estado de SP; Maringá e Londrina), na TV aberta, e Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO LDU x Flamengo DATA Terça-feira, 4 de maio de 2021 LOCAL Casa Blanca - Quito, EQU HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca seguir na liderança do grupo G da Libertadores / Foto: Getty Images

O SBT (para todo o Brasil, exceto o estado de SP; Maringá e Londrina), na TV aberta, e Conmebol TV, no serviço de pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (4). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Por cabo:

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto no grupo G da Copa Libertadores, com seis pontos, o Flamengo busca se manter na liderança e seguir com aproveitamento de 100%.

Para o confronto na altitude, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Gerson e Rodrigo Caio.

Por outro lado, Gabigol e Filipe Luís, preservados na vitória sobre o Volta Redonda no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

"A postura tem que ser a mesma de sempre, jogando dentro ou fora de casa. Sabemos que há o fator da altitude, que temos que saber lidar e jogar compacto, sair na hora certa nos contra-ataques. Nas oportunidades que acontecerem, temos que matar", disse Bruno Henrique antes do duelo.

Já a LDU, com quatro pontos, busca assumir a liderança, após um empate e uma vitória.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Bruno Viana (Gustavo Henrique), Filipe Luís; Diego, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabigol.

Provável escalação da LDU: Gabbarini; Pearl, War, Corrozo e Cross; Piovi, Alcivar, Zunino, Billy Arce e Munoz; Cristian Borja.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 4 x 1 Unión La Calera Libertadores 27 de abril de 2021 Volta Redonda 0 x 3 Flamengo Carioca 1 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Volta Redonda Carioca 8 de maio de 2021 21h05 (de Brasília) Unión La Calera x Flamengo Libertadores 11 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

LDU

JOGOS CAMPEONATO DATA LDU 3 x 1 Vélez Libertadores 27 de abril de 2021 LDU 2 x 1 Macará Campeonato Equatoriano 1 de maio de 2021

Próximas partidas