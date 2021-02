Onde assistir ao vivo a Lazio x Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bayern de Munique visita a Lazio nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida será transmitida ao vivo no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lazio x Bayern de Munique DATA Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico - Roma, ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça. Na Goal, também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeão da Champions League e invicto na fase de grupos, o Bayern de Munique deixa de lado a Bundesliga para se concentrar em mais um duelo de mata-mata.

Para o primeiro duelo das oitavas de final, os bávaros contam com diversos desfalques, incluindo Benjamin Pavard e Thomas Muller, afastados com Covid-19, enquanto Corentin Tolisso, Serge Gnabry, Douglas Costa, Alexander Nubel e Tanguy Nianzou, lesionados, também estão fora.

Já a Lazio entra em campo sem Luiz Felipe, Stefan Radu, Thomas Strakosha e Silvio Proto, lesionados.

No ataque, Ciro Immobile e Joaquin Correa devem devem formar dupla no ataque.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka, Martinez; Sane, Lewandowski, Coman.

Provável escalação da Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas, Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

O Bayern de Munique, atual campeão, encerrou a primeira fase na liderança do grupo A, com 16 pontos. Até o momento, foram cinco vitórias e um empate na Liga dos Campeões.

JOGOS DO BAYERN DE MUNIQUE NA UCL

Bayern de Munique 4 x 0 Atlético de Madrid - 21 de outubro de 2020

Lokomotiv Moscou 1 x 2 Bayern de Munique - 27 de outubro de 2020

RB Salzburg 2 x 6 Bayern de Munique - 3 de novembro de 2020

Bayern de Munique 3 x 1 RB Salzburg - 25 de novembro de 2020

Atlético de Madrid 1 x 1 Bayern de Munique - 1 de dezembro de 2020

Bayern de Munique 2 x 0 Lokomotiv Moscou - 9 de dezembro de 2020

JOGOS DA LAZIO NA UCL

Já a Lazio encerrou a primeira fase da UCL na vice-liderança do grupo F, com 10 pontos. Em seis jogos, registra duas vitórias e quatro empates.

Lazio 3 x 1 Borussia Dortmund - 20 de outubro de 2020

Brugge 1 x 1 Lazio - 28 de outubro de 2020

Zenit 1 x 1 Lazio - 4 de novembro de 2020

Lazio 3 x 1 Zenit - 24 de novembro de 2020

Borussia Dortmund 1 x 1 Lazio - 2 de dezembro de 2020

Lazio 2 x 2 Brugge - 8 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 3 x 3 Arminia Bundesliga 15 de fevereiro de 2021 Eintracht 2 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Colônia Bundesliga 27 de fevereiro de 2021 11h30 (de Brasília) Bayern de Munique x Borussia Dortmund Bundesliga 6 de março de 2021 14h30 (de Brasília)

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 3 x 1 Lazio Serie A 14 de fevereiro de 2021 Lazio 1 x 0 Sampdoria Serie A 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas