Onde assistir ao vivo Lanús x São Paulo, pela Copa Sul-Americana?

Duelo entre argentinos e brasileiros é válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar na TV e na internet

Depois de dar adeus à Libertadores, agora o vira as suas atenções para a e estreia na competição contra o Lanús, fora de casa, nesta quarta-feira (28), a partir das 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada. A partida terá transmissão apenas por meio da Conmebol TV, um canal pay-per-view da própria entidade em parceria com a BandSports. Aqui, na Goal, você acompanha o tempo real da partida, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lanús x São Paulo DATA Quarta-feira, 28 de outubro de 2020 LOCAL Estádio La - HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão apenas por meio da Conmebol TV, um canal pay-per-view da própria entidade em parceria com a BandSports. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há mais de sete meses sem jogar devido a pandemia do covid-19, o Lanús, apesar de descansado, deve sofrer com a falta de ritmo no duelo desta quarta. Com diversos desfalques, será um time com muitas mudanças, principalmente da defesa. Conversamos com Julian Iglesias, da Goal Argertina, para saber como o Lanús chega para enfrentar o São Paulo.

Já o São Paulo quer virar a página da eliminação ainda na fase de grupos da Libertadores, para agora sonhar com mais um título na Copa Sul-Americana. O Tricolor pode ter alterações na equipe titular apenas em caso de desgaste físico de algum atleta.

Provável escalação do Lanús: Morales, Di Plácido, Ngong, Burdisso, Bernabéi, Pérez, Belmonte, Vera, De la Vega, Sand e Orozco.

Provável escalação do São Paulo: Volpi, Tchê Tchê, Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Igor gomes, Gabriel Sara, Luciano e Brenner.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LANÚS

JOGO CAMPEONATO DATA Lanús 0 x 1 Copa da Superliga 16 de março de 2020 Lanús 1 x 1 7 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lanús x Campeonato Argentino 31 de outubro de 2020 21h15 (de Brasília) São Paulo x Lanús Copa Sul-Americana 4 de novembro de 2020 19h15 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 (10) x (9) 2 Fortaleza Copa do 25 de outubro de 2020 São Paulo 5 x 1 Binacional 20 de outubro de 2020

Próximas partidas