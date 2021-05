Onde assistir ao vivo a La Equidad x Grêmio, pela Copa Sul-Americana?

Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Equador; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio enfrenta o La Equidad na noite desta quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Equador, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, já classificado às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO La Equidad x Grêmio DATA Quinta-feira, 27 de maio de 2021 LOCAL Estádio Bellavista - Ambato, EQU HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marlon Vera (EQU)

Assistentes: Danny Avila (EQU) e Edison Vasquez (EQU)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor já está garantido nas oitavas da Sul-Americana 2021 / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer o Internacional e conquistar mais um título do Gauchão, o Grêmio volta suas atenções para a Copa Sul-Americana.

Já garantido nas oitavas de final, o Tricolor precisa de apenas um empate para garantir a melhor campanha geral do torneio. No entanto, já visando a estreia do Brasileirão no próximo domingo (30) contra o Ceará, o técnico Tiago Nunes resolveu não levar os seus titulares para a viagem.

Já o La equidad, sem chances de classificação, entra em campo apenas para cumprir tabela.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Mateus Sarará, Heitor, Emanuel e Jhonata Varela; Fernando Henrique e Victor Bobsin; Vini Paulista, Pedro Lucas e Guilherme Azevedo; Elias.

Provável escalação do La Equidad: Bonilla; Pacheco, García, Mena e Torralvo; Pablo Lima, Motta e Mahecha; Mantilla, Angulo e Herazo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Aragua 2 x 6 Grêmio Copa Sul-Americana 21 de maio de 2021 Grêmio 1 x 1 Internacional Gaúcho 23 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Grêmio Brasileirão 30 de maio de 2021 16h (de Brasília) Grêmio x Brasiliense Copa do Brasil 2 de junho de 2021 16h30 (de Brasília)

LA EQUIDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Aragua 1 x 2 La Equidad Copa Sul-Americana 13 de maio de 2021 Lanús 4 x 1 La Equidad Copa Sul-Americana 21 de maio de 2021

Próximas partidas