Onde assistir ao vivo a Krasnodar x Chelsea, pela Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), às 14h55 (de Brasília), na Rússia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empatar com o na estreia, o enfrenta o Krasnodar na tarde desta quarta-feira (28), às 14h55 (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do grupo E da , visando apenas a vitória. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space, na TV fechada, além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Krasnodar x Chelsea DATA Quarta-feira, 28 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Krasnodar - HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo no Space, na TV fechada, além do EI Plus, a partir das 14h55. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate sem gols com o Sevilla e nos dois últimos jogos, o Chelsea entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória.

O técnico Lampard não poderá contar com Marco Alonso, suspenso, enquanto Billy Gilmour e Kepa seguem lesionados.

Já o Krasnodar vem de empate com o por 1 a 1 na rodada de estreia da UCL, e possui grandes problemas para escalar a equipe titular.

Remy Cabella e Evgeniy Markov testaram positivo para Covid-19, enquanto Wanderson e Viktor Claesson estão lutando com problemas musculares.

Por outro lado, Igor Smolkinov deve ganhar oportunidade na lateral, devido as ausências de Sergey Petrov e Dmitri Stotskiy .

Provável escalação do Krasnodar: Safonov; Smolnikov, Kaio, Martynovich, Chernov; Vilhena, Gazinskiy; Suleymanov, Sabua, Ramirez; Berg.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; James, Silva, Zouma, Chilwell; Kante, Kovacic; Ziyech, Mount, Pulisic; Abraham.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

KRASNODAR

JOGO CAMPEONATO DATA Rennes 1 x 1 Kranosdar Liga dos Campeões 20 de outubro de 2020 Krasnodar 1 x 3 24 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Akhmat x Kranosdar Campeonato Russo 31 de outubro de 2020 10h30 (de Brasília) Sevilla x Kranosdar Liga dos Campeões 4 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 0 x 0 Sevilla Liga dos Campeões 20 de outubro de 2020 Manchester United 0 x 0 Chelsea Premier League 24 de outubro de 2020

Próximas partidas