Onde assistir ao vivo a Juventus x Sassuolo, pela Serie A italiana?

Duelo em Turim será neste domingo (10), às 16h45 (de Brasília), pela 17ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam neste domingo (10), em Turim, a partir das 16h45 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports e da plataforma EI Plus. Na Goal você acompanha os lances em tempo real, clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x DATA Domingo, 10 de janeiro de 2021 LOCAL Juventus Stadium, Turim - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Dybala deve ser titular na Juve (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports e da plataforma EI Plus. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Após vencer o líder Milan, agora a Juventus quer somar mais pontos para seguir se aproximando dos rivais na ponta da tabela. Para o duelo, o técnico Andrea Pirlo segue sem poder contar com Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt que testaram positivo para covid-19. Já Morata segue no departamento médico.

No ataque, Dybala deve fazer dupla com Cristiano Ronaldo.

Provável escalação da Inter de Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski; Dybala, Cristiano Ronaldo.

SASSUOLO

Já o Sassuolo quer surpreender o rival para seguir no G-6. O time não terá Berardi disponível para o duelo, devido a condição física do jogador.

Provável escalação da Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Caputo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Juventus italiana 6 de janeiro de 2021 Juventus 4 x 1 Udinese Serie A italiana 3 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Copa da 13 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília) x Juventus Serie A italiana 17 de janeiro de 2020 16h45 (de Brasília)

UDINESE

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 2 x 1 Genoa Serie A italiana 6 de janeiro de 2021 5 x 1 Sassuolo Serie A italiana 3 de janeiro de 2021

