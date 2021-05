Onde assistir ao vivo a Juventus x Inter de Milão, pela Serie A italiana?

Equipes entram em campo em Turim neste sábado (15), pela 37ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando por uma vaga na Champions League, a Juventus enfrenta a campeã Inter de Milão neste sábado (15), em Turim, a partir das 13h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, por streaming. Na Goal , você pode acompanhar o tempo real do jogo clicando aqui.

Quer ver jogos do Italiano ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Inter de Milão DATA Sàbado, 15 de maio de 2021 LOCAL Juventus Stadium, Turim, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Juve precisa vencer para seguir com chances de ir à Champions League / Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, por streaming, rá transmitir o jogo deste sábado (15), às 13h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

A Juventus entra em campo pensando apenas na vitória, já que a Velha Senhora precisa somar pontos se quiser ter chances de disputar a Champions League na próxima temporada. O time de Pirlo vai com força total para o clássico, com Cristiano Ronaldo confirmado no ataque.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

INTER DE MILÃO

Após conquistar o título italiano com três rodadas de antecedência, a Inter de Milão vai a campo com o que tem de melhor (sem contar com Vidal e Kolarov, lesionados), para tentar atrapalhar os planos do rival.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Martinez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 1 x 3 Juventus Serie A TIM 12 de maio de 2021 Juventus 0 x 3 Milan Serie A TIM 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atalanta x Juventus Copa da Itália 19 de maio de 2021 16h (de Brasília) Bologna x Juventus Serie A TIM 23 de maio de 2021 A definir

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 3 x 1 Roma Serie A TIM 12 de maio de 2021 Inter de Milão 5 x 1 Sampdoria Serie A TIM 8 de abril de 2021

Próximas partidas