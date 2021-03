Onde assistir ao vivo a Juventus x Porto, pelas oitavas de final da Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça (9), às 17h (de Brasília), em Turim; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Juventus enfrenta o Porto na tarde desta terça-feira (9), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, precisando vencer para avançar, após ter perdido o primeiro jogo por 2 a 1. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver todos os jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Porto DATA Terça-feira, 9 de março de 2021 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Juve busca avançar às quartas da UCL / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, o Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta terça-feira (9), às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a derrota por 2 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, a Juventus entra em campo precisando vencer por 1 a 0 para avançar às quartas de final da UCL. Caso repita o placar do jogo de ida, a decisão vai para a prorrogração.

O técnico Andrea Pirlo segue sem contar com Paulo Dybala, lesionado, enquanto Rodrigo Bentancur testou positivo para Covid-19, e Danilo, suspenso, também desfalca a equipe.

Já o Porto chega com a vantagem do empate ou pode perder por um gol de diferença, desde que marque dois ou mais tentos.

Pepe e Jesus Corona, são tratados como dúvidas, enquanto Moussa Marega e Mehdi Taremi vão comandar o ataque.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Sandro; Chiesa, Rabiot, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Oliveira, Uribe, Otavio, Corona; Taremi, Marega.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

A Juventus encerrou a primeira fase na liderança do grupo G, com 15 pontos. Até o momento, foram cinco vitórias e duas derrotas na Liga dos Campeões.

JOGOS DA JUVENTUS NA UCL

Dínamo de Kiev 0 x 2 Juventus - 20 de outubro de 2020

Juventus 0 x 2 Barcelona - 28 de outubro de 2020

Ferencváros 1 x 4 Juventus - 4 de novembro de 2020

Juventus 2 x 1 Ferencváros - 24 de novembro de 2020

Juventus 3 x 0 Dínamo de Kiev - 2 de dezembro de 2020

Barcelona 0 x 3 Juventus - 8 de dezembro de 2020

Porto 2 x 1 Juventus - 17 de fevereiro de 2021

JOGOS DO PORTO NA UCL

Já o Porto encerrou a primeira fase da UCL na vice-liderança do grupo C, com 13 pontos. Em sete jogos, registra cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Manchester City 3 x 1 Porto - 21 de outubro de 2020

Porto 2 x 0 Olympiacos - 27 de outubro de 2020

Porto 3 x 0 Olympique de Marselha - 3 de novembro de 2020

Olympique de Marselha 0 x 2 Porto - 25 de novembro de 2020

Porto 0 x 0 Manchester City - 1 de dezembro de 2020

Olympiacos 0 x 2 Porto - 9 de dezembro de 2020

Porto 2 x 1 Juventus - 17 de fevereiro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 3 x 0 Spezia Campeonato Italiano 2 de março de 2021 Juventus 3 x 1 Lazio Campeonato Italiano 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cagliari x Juventus Campeonato Italiano 14 de março de 2021 14h (de Brasíia) Juventus x Napoli Campeonato Italiano 17 de março de 2021 14h45 (de Brasília)

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 2 x 3 Braga Taça de Portugal 3 de março de 2021 Gil Vicente 0 x 2 Porto Campeonato Português 6 de março de 2021

Próximas partidas