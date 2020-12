Onde assistir ao vivo a Juventus x Dínamo de Kiev, pela Champions League?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), em Turim; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já classificada às oitavas de final, a enfrenta o na tarde desta quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, pela quinta rodada da fase de grupos da . A partida terá transmissão pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Dínamo de Kiev DATA Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus, a partir das 17h (de Brasília). Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias consecutivas na Champions League, a Juventus entra em campo já classificada às oitavas de final .

Desta forma, o técnico Andrea Pirlo pode tentar descansar alguns jogadores importantes, visando o Campeonato Italiano.

Sem Cristiano Ronaldo e Dybala, poupados, Morata pode aparecer entre os titulares, já que cumprirá suspensão contra o , enquanto Buffon pode se juntar a Paul Scholes em 124 jogos na UCL.

Já o Dìnamo, na terceira posição, com apenas um ponto, busca a sua primeira vitória na competição, sem poder contar com Volodymyr Kostevych, Oleksandr Tymchyk, Nazariy Rusyn e Mykyta Burda.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Morata (Dybala), Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Dínamo: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Supriaha (Verbic).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 1 Ferencváros Champions League 24 de novembro de 2020 Benevento 1 x 1 Juventus 28 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Torino Serie A 5 de dezembro de 2020 14h (de Brasíia) x Juventus Liga dos Campeões 8 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

DÍNAMO

JOGO CAMPEONATO DATA Dínamo 0 x 4 Barcelona Champions League 24 de novembro de 2020 Dínamo 2 x 0 Vorskla 28 de novembro de 2020

Próximas partidas