Onde assistir ao vivo a Juventus x Barcelona, pela Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), em Turim; veja como acompanhar ao vivo na internet

Jogão na área! Sem Cristiano Ronaldo em campo, a recebe o na tarde desta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do grupo G da . A partida terá transmissão pelo Fcebook do Esporte Interarivo, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Barcelona DATA Quarta-feira, 28 de outubro de 2020 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Mais um jogo da Juve sem CR7, desta vez pela / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 17h (de Brasília)!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Valendo a liderança do grupo G, Juventus e Barcelona entram em campo nesta quarta-feira (28), buscando mais três pontos e a invencibilidade na UCL.

Para o duelo, a equipe italiana ainda segue sem contar com Hey, @juventusfcen, we’re looking forward to seeing the 🐐 on your pitch tomorrow night! 😁 pic.twitter.com/NSnCxEBLDn — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020 " target="_blank">Cristiano Ronaldo, diagnosticado com Covid-19, além de De Ligt, Chiellini e Bonucci, lesionados.

Já o Barcelona não terá o brasileiro Philippe Coutinho, com lesão muscular. Pedri, de 17 anos, pode assumir a posição.

Gerard Piqué, suspenso após receber o vermelho na goleada aplicada sobre o Ferencváros por 5 a 1 na primeira rodada, também está fora.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Szczesny; Demiral, Bonucci (Bentancur), Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Dybala (Kulusevski), Morata.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Dest, Ronald Araujo, Lenglet, Alba; Busquets (Pjanic), De Jong; Dembelé, Messi, Fati; Griezmann.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Dynamo Kiev 0 x 2 Juventus Liga dos Campeões 20 de outubro de 2020 Juventus 1 x 1 Verona Serie A 25 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Spezia x Juventus Serie A 1 de novembro de 2020 11h (de Brasíia) Ferencváros x Juventus Liga dos Campeões 4 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 5 x 1 Ferencváros Liga dos Campeões 20 de outubro de 2020 Barcelona 1 x 3 LaLiga 24 de outubro de 2020

