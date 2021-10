Onde assistir ao vivo a Juventude x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes duelam neste sábado (30), no Alfredo Jaconi, pela 29ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Juventude e Bahia entram em campo neste sábado (30), no estádio Alfredo Jaconi, às 19h15 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, em encontro de equipes que lutam contra o rebaixamento A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports e do Premiere , na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Bahia DATA Spabado, 30 de outubro de 2021 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Junior (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Imazu dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Auxiliar do VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Alviverde quer a vitória em casa / Foto: Divulgação Bahia

O jogo deste sábado será transmitodo pelo TNT Sports e do Premiere, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Primeiro time na zona de rebaixamento, o Juventude precisa vencer em casa para tentar deixar o Z-4 do Brasileirão.

O Alviverde não poderá contar com o goleiro Douglas, que pertence justamente ao Bahia. Desta forma, Marcelo Carné deve ser o titular na meta.

Do outro lado, o Bahia quer continuar somando pontos para se manter fora da zona da degola.

Nino Paraíba e Matheus Bahia, suspensos, são desfalques no Tricolor.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné (William); Michel, Vitor Mendes, Quintero (Rafael Forster) e William Matheus; Jadson, Dawhan e Guilherme Castilho; Sorriso, Paulinho Boia e Roberson (Ricardo Bueno).

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Renan Guedes (Douglas Borel), Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick de Lucca, Rodriguinho, Lucas Mugni e Raí Nascimento; Gilberto e Rodallega.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 0 Ceará Brasileirão 23 de outubro de 2021 Grêmio 3 x 2 Juventude Brasileirão 17 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Internacional Brasileirão 10 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Chapecoense x Juventude Brasileirão 14 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 Ceará Brasileirão 27 de outubro de 2021 Bahia 3 x 0 Chapecoense Brasileirão 24 de outubro de 2021

Próximas partidas