Onde assistir ao vivo a Juventude x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Juventude se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere e TNT, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Palmeiras DATA Quarta-feira, 16 de junho de 2021 LOCAL Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha (BA) e Elicarlos Franco (BA)

Quarto árbitro: Daniel Nobre (BA)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistente VAR: Alex dos Santos (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca a vitória fora de casa no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O TNT e o Premiere, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (16), às 21h30. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a delegação já vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Paraguai, o Palmeiras busca a recuperação após empatar com o Corinthians na última rodada

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não terá Wesley, suspenso.

Já o Juventude entra em campo em busca da primeira vitória no Brasileirão, após dois empates e uma derrota.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Rony, Breno Lopes e Luiz Adriano.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson; Elton, Guilherme Castilho (Matheus Jesus), Capixaba, Marquinhos Vinicios; Chico e Wescley.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 (3) x (4) 1 CRB Copa do Brasil 9 de junho de 2021 Palmeiras 1 x 1 Corinthians Brasileirão 12 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x América-MG Brasileirão 20 de junho de 2021 11h (de Brasília) Bragantino x Palmeiras Brasileirão 23 de junho de 2021 20h30 (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 3 Athletico-PR Brasileirão 6 de junho de 2021 Santos 0 x 0 Juventude Brasileirão 12 de junho de 2021

Próximas partidas