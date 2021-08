Onde assistir ao vivo a Juventude x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Juventude se enfrentam na tarde deste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (apenas para RS e MG), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Atlético-MG DATA Domingo, 8 de agosto de 2021 LOCAL Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Leone Carvalho (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca a classificação na Copa do Brasil / Foto: Getty Images

A Globo (apenas para RS e MG), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG volta a campo neste domingo (8) pelo Brasileirão, antes de enfrentar o River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Para o duelo contra o Juventude, o técnico Cuca avisou que irá poupar grande parte de sua equipe, como Nacho Fernández e Mariano. Vargas, suspenso, também está fora.

Do outro lado, o Juventude tem vários desfalques, como Vitor Mendes, Guilherme Castilho e Bruninho, por questões contratuais. Eltinho, com lesão muscular, Jadson e Wagner, com Covid-19, também estão fora.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê, Nacho e Eduardo Vargas (Hyoran); Savarino e Eduardo Sasha.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Paulo Henrique (Michel Macedo), Didi, Cléberson (Rafael Forster) e Alysson; Dawhan, Ricardinho, Matheus Jesus e Wescley; Paulinho Boia e Roberson (Fernando Pacheco).​

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Athletico-PR Brasileirão 1 de agosto de 2021 Bahia 2 x 1 Atlético-MG Copa do Brasil 4 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO River Plate x Atlético-MG Libertadores 11 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Fluminense x Atlético-MG Brasileirão 22 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Juventude Brasileirão 19 de julho de 2021 Juventude 1 x 0 Chapecoense Brasileirão 26 de julho de 2021

Próximas partidas