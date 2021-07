Onde assistir ao vivo a Juventude x Atlético-GO, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (11), às 11h (de Brasília), no Alfredo Jaconi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Juventude e Atlético-GO se enfrentam na manhã deste domingo (11), às 11h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Atlético-GO DATA Domingo, 11 de julho de 2021 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel do Espírito (RJ)

Quarto árbitro: Douglas Schwengber (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ)

Assistente VAR: Diogo Carvalho (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Juventude busca voltar a vencer no Brasileirão 2021 / Foto: Fernando Alves/Juventude/Divulgação

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 11h. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Juventude busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão.

Para o confronto diante do Atlético-GO, o técnico Marquinho Santos terá o retorno de Guilherme Castilho, que cumpriu suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Dragão vem de empate com o Sport, e busca seguir somando pontos para subir na tabela de classificação.

"O jogo em Caxias do Sul é sempre muito difícil. O Juventude é um adversário complicado e que vem fazendo um bom campeonato. Gosto e respeito o treinador, que é o Marquinhos. E a logística é sempre difícil, pois é “pingada", analisou o técnico Eduardo Barroca.

Foco no jogo de amanhã contra o Atlético-GO, às 11h, no Alfredo Jaconi.



📷 Fernando Alves/ECJuventude #VamoJaconero pic.twitter.com/C6Uc8BgBzN — E.C. Juventude (@ECJuventude) July 10, 2021

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Oliveira e Igor Cariús (Arthur Gomes); Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Lucão e Natanael.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Jadson (Guilherme Castilho), Matheus Jesus e Wescley; Paulinho Boia, Matheus Peixoto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUDE

JOGOS CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 Juventude Brasileirão 4 de julho de 2021 Bahia 1 x 0 Juventude Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Juventude Brasileirão 18 de julho de 2021 20h30 (de Brasília) Juventude x Chapecoense Brasileirão 26 de julho de 2021 18h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 4 de julho de 2021 Atlético-GO 1 x 1 Sport Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas