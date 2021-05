Onde assistir ao vivo a Junior Barranquilla x Fluminense, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quinta (6), às 21h (de Brasília), no Equador; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense enfrenta o Junior Barranquilla na noite desta quinta-feira (6), às 21h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do grupo D da Copa Libertadores. A Conmebol anunciou a mudança do jogo para o Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador, após protestos civis nas cidades colombiana. A partida será transmitida ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Junior Barranquilla x Fluminense DATA Quinta-feira, 6 de maio de 2021 LOCAL Estádio Monumental - Guayaquil, EQU HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca mais uma vitória na Libertadores / Foto: Mailson Santana/Fluminense

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, às 19h (de Brasília). Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança do grupo D, com quatro pontos, o Fluminense viajou para o Equador de olho apenas na vitória nesta quinta-feira.

Para o confronto, o técnico Roger Machado terá força máxima após poupar os seus principais jogadores no empate com a Portuguesa no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

Já o Junior Barranquilla busca a primeiro vitória na Libertadores. Até o momento, registra um empate e uma derrota.

🎵 GUERREIROS,

GUERREIROOOS

TIME DE GUERREIROS 🎵



É #DiaDeFlu! É dia de o #TimeDeGuerreiros lutar até o fim por mais uma vitória na @libertadoresbr! Hoje, às 21h, tem jogo contra o Junior Barranquilla! ACELERA PRA #GloriaEterna, FLUZÃO! 🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/pB4aVyFoI1 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 6, 2021

A equipe colombiana não poderá contar com Mera, machucado, e Ditta, que cumpre suspensão.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Kayky e Fred.

Provável escalação do Junior Barranquilla: Viera; Viáfara, Rosero, Jefferson Gómez e Fuentes; Moreno, Vásquez, Pajoy e Hinestroza; González e Borja.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Santa Fe 1 x 2 Flumiense Copa Libertadores 29 de abril de 2021 Portuguesa 1 x 1 Fluminense Carioca 2 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Portuguesa Carioca 9 de maio de 2021 16h (de Brasília) Fluminense x Santa Fe Copa Libertadores 12 de maio de 2021 21h (de Brasília)

JUNIOR BARRANQUILLA

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 2 x 1 Junior Barranquilla Copa Libertadores 29 de abril de 2021 Santa Fe 0 x 0 Junior Barranquilla Campeonato Colombiano 2 de maio de 2021

Próximas partidas