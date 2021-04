Onde assistir ao vivo a Joinville x Atlético-GO, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena Joinville; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-GO visita o Joinville na noite desta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena Joinville, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Joinville x Atlético-GO DATA Quinta-feira, 15 de abril de 2021 LOCAL Arena Joinville - Joinville, SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quarto árbitro: Diego da Costa (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Dragão busca a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil / Foto: Divulgação Atlético-GO

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o duelo desta quinta-feira.

Quais são os canais do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado após vencer o Anápolis no Campeonato Goiano com time reserva, o Atlético-GO volta a ter o seu time titular de olho na classificação para a terceira fase e a premiação de $ 1,7 milhão. Não há vantagem do empate para o visitante, e qualquer empate leva a disputa para os pênaltis

Apesar do Joinville não atravessar um bom momento no Campeonato Catarinense, o técnico Jorginho prega seriedade.

"Copa do Brasil, principalmente com jogo único e fora de casa, se torna sempre muito difícil e competitiva. Todos os clubes pensam muito na parte financeira. Tem uma importância muito grande. Passando de fase, muitos clubes já consegue resolver seus problemas salariais. Então, sabemos o quanto é importante esse jogo. O Joinville não vem em um bom momento, mas como é jogo único, as coisas podem mudar. Temos que estar muito atentos. Pensei no Anápolis, mas também treinando de olho no Joinville. Esperamos fazer uma grande partida, assim como fizemos contra o Anápolis", disse.

Já o Joinville não sabe se poderá contar com volante Davi Lopes e o lateral-esquerdo Renan Castro.

Provável escalação do Joinville: Fabian Volpi; Edson Ratinho, Jaques, Fernando Fonseca, Helerson (Renan Castro); Diogo Santos (Banguelê), Alex Nagib, Yann Rolim (Diego Mathias); Luquinhas, Yaya Banhoro, Thiago Santos.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas, João Paulo; Janderson, Danilo Gomes (Arthur Gomes), Zé Roberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JOINVILLE

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 Joinville Campeonato Catarinense 8 de abril de 2021 Figueirense 1 x 1 Joinville Campeonato Catarinense 11 de abril de 2021

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio Anápolis 1 x 1 Atlético-GO Campeonato Goiano 8 de abril de 2021 Anápolis 0 x 3 Atlético-GO Campeonato Goiano 12 de abril de 2021

Próximas partidas